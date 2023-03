Detenidas denuncian abusos: "La policía ha realizado actuaciones"

“Son dichos y comentarios de personas allegadas a los detenidos y desde hace mucho tiempo, para dejar las cosas claras se hacen investigaciones. No me consta que haya una denuncia en Fiscalía pero desde el punto de vista de la policía de Tucumán, se han realizado actuaciones y no se encontraron pruebas e indicios para separar al personal“, manifestó el ministro.

En este sentido, Agüero Gamboa agregó que “en la comisaría 1era, mujeres y varones están separados e incluso el personal femenino que controla a las mujeres detenidas, depende de Guardia Urbana y no del comisario, por lo tanto, actúan por separado”.

image.png Agüero Gamboa habló de las denuncias de familiares de detenidas.

Operativos para Semana Santa

En el marco del fin de semana largo por Semana Santa, el ministro adelantó lo que será el despliegue policial. “Tanto en los valles calchaquíes como las demás zonas turísticas, se van a realizar controles vehiculares y de la Didrop, con refuerzo de personal en las rutas. Buscamos que todos los que vayan a pasar estas fechas religiosas lo puedan hacer en paz”, cerró.