El rey Carlos III le da inicio a su rol de manera oficial con su primera visita a Berlín como el nuevo soberano británico, tras cancelar su visita a Francia debido a las crecientes protestas que enfrenta dicha nación.

El monarca aterrizó en la capital de Alemania el pasado miércoles 29 de marzo junto a su esposa, la reina Camilla Parker, con la intención de participar en una serie de importantes eventos.

En conmemoración a su llegada, el primogénito de Isabel II y su consorte fueron recibidos con un prestigioso banquete. El par se vistió con sus mejores trajes y joyas para disfrutar de una exclusiva gala.

Asimismo, en su segundo día por el país alemán, el rey Carlos III tuvo la gran tarea de dirigirse al Parlamento Federal para dar un discurso sobre la relación entre ambas naciones, convirtiéndose en el primer monarca del Reino Unido en asistir a una sesión del Bundestag, un logro que su madre, la difunta reina Isabel, no gozó durante sus 70 años en el trono.

Luego del significativo evento, el rey se dirigió a otro compromiso en su ajetreada agenda en Finowfurt, al noreste de Berlín, con el motivo de conocer a un par de grupos militares, representantes de Alemania e Inglaterra.

The King has arrived in Finnowfurt , northeast of Berlin, to meet representatives from a joint German and UK military unit and see a demonstration of their bridge-building amphibious vehicles. pic.twitter.com/ygYxxkQqgI

— Richard Palmer (@RoyalReporter) March 30, 2023