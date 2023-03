Camila Parker ya es por derecho la reina de Gran Bretaña y su esposo, Carlos III está quedando en segundo plano cada vez que salen juntos o hacen un gira a algún país.

Se la vio a Camila usar diamantes y joyas costosas junto un vestido de alta costura, videos y fotos fueron publicadas en redes sociales, el más repercusión tuvo fue la publicación de Richard Palmer, quien hizo un posteo con varios videos.

Queen Camilla is wearing the Boucheron diamond and a Bruce Oldfield gown this evening. pic.twitter.com/u9XCZafCIj

— Richard Palmer (@RoyalReporter) March 29, 2023