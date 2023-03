Charlene de Mónaco y el príncipe Alberto II están en el ojo de la tormenta, debido a los fuertes rumores de divorcio. A pesar que desde el Principado han negado que esas especulaciones sean ciertas, recientemente salió a la luz un detalle íntimo de la pareja que deja en evidencia que la crisis existe.



Según un medio alemán, Charlene de Mónaco y su esposo, Alberto II, han decidido no dormir más en la misma cama. De hecho, la ex deportista cuenta con un lugar especial en las afueras de la residencia real, que es su nuevo lugar seguro. Informa Voces Críticas





Además, se reveló el gran disgusto de Charlene de Mónaco por verse obligada a vivir en el Palacio Real, por eso también habría decidido tomar una de las propiedades que la familia Grimaldi utiliza en verano como su estancia principal, cuando tiene que asistir a compromisos reales junto al príncipe Alberto II.



Pero cuando no es obligada a participar de eventos reales, la esposa del príncipe Alberto II se instala en Los Alpes, en una modesta residencia que tiene como característica principal su difícil acceso. Para Charlene no hay nada mejor que ese lugar, debido a que la mantiene alejada de la prensa.





Otra característica que disfruta mucho Charlene de Mónaco es que la propiedad está bastante alejada del Principado. Según se supo, se encuentra a más de dos horas, por lo que la esposa del príncipe Alberto II no debe lidiar con el resto de la Familia Real, quienes ya han demostrado que su presencia los incomoda.