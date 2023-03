Joana Sanz está viviendo uno de los momentos más dolorosos de su vida, debido a la escandalosa acusación contra Dani Alves. Sin embargo, siempre ha mantenido una postura discreta y respetuosa, al menos hasta este momento. Lo cierto es que una discusión con una seguidora logró desatar su furia.



Joana Sanz se olvidó de mantener las formas en público y no es para menos. Una fanática la acorraló en redes sociales y la acusó de haber dejado solo a Dani Alves en su peor momento. Ante esto, la modelo contraatacó diciendo algo completamente inesperado y hasta mencionó la muerte de su madre.





La ex de Dani Alves no pudo contener la furia y le respondió que su ex marido perdió las formas engañándola mientras su mamá agonizaba, demostrando así que ella no tiene que sentirse culpable por cómo actuó frente al escándalo que involucra al ex deportista brasileño. Informa Voces Críticas



Pero, no contenta con el enojo que causó en la modelo, la seguidora arremetió diciendo que los seres queridos tienen la obligación de estar en los buenos momentos y en los malos y, además, minimizó el accionar del futbolista interrogándola sobre sí una noche de borrachera borra todos los momentos vividos.





Ya muy agotada de los insólitos argumentos de la seguidora, Joana Sanz le expresó que debería leer bien lo que ella comunicó a través de su carta, porque ahí dejó bien claro que va a continuar acompañando a Dani Alves, pero no ya como su esposa sino desde otro lugar; y cerró la incómoda discusión.