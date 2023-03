Un experto en relaciones públicas ha afirmado que el príncipe Harry y la duquesa de Sussex, Meghan Markle, deberán seguir las reglas y comprometerse con la familia real si desean que sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet Diana, puedan aprovechar todos los beneficios que ofrece la monarquía británica.

La especialista en marketing Nicole Blake-Baxter destacó que la coronación del rey Carlos III, prevista para el próximo 6 de mayo, sería la ocasión perfecta para que los duques de Sussex cumplan con todos los protocolos dispuestos para tan importante evento. Según Blake-Baxter, mantener un perfil público bajo ayudaría a los Sussex a cumplir sus propósitos. Informa Voces Críticas.

Los hijos de los duques de Sussex, Archie y Lilibet Diana, se convirtieron en elegibles para los títulos de príncipe y princesa que ahora usan cuando Carlos se convirtió en rey tras la muerte de la reina Isabel II en septiembre del año pasado. Sin embargo, algunos expertos afirman que el pueblo británico se ha vuelto menos entusiasta con la pareja real después del revelador documental “Harry & Meghan” de Netflix y las explosivas memorias de Harry, por lo que reparar la relación con la familia real y cambiar la opinión pública podría tomar bastante tiempo.

Blake-Baxter considera que mantener un perfil bajo y abstenerse de hacer comentarios públicos sobre la Coronación o sobre otros miembros de la realeza es un buen comienzo para reparar la relación rota. La experta afirma que mantener los labios apretados dará a la familia real la seguridad de que Harry y Meghan están dispuestos a reconciliarse y que Harry entiende que deberá comprometerse y seguir las reglas si quiere que sus hijos obtengan todos los beneficios de la monarquía.

El príncipe Harry viajó al Reino Unido esta semana para asistir a las audiencias preliminares en el Tribunal Superior por su demanda de privacidad contra Associated Newspapers Ltd. Sin embargo, según la prensa británica, el duque de Sussex no se ha reunido con su padre debido a que la agenda del rey está “demasiado ocupada”.

En general, Blake-Baxter señaló que la coronación del rey Carlos III sería un momento muy importante para la familia real y una oportunidad para que los duques de Sussex demuestren su compromiso con la monarquía. Mantener un perfil público bajo y abstenerse de hacer comentarios públicos sobre la Coronación o sobre otros miembros de la realeza es una estrategia que podría ayudar a los Sussex a reparar su relación rota con la familia real y a cambiar la opinión pública.