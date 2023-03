La noche del miércoles, como suelen hacerlo semanalmente, el Kun Agüero y el famoso youtuber español Ibai Llanos compartieron un vivo a través de Twitch. Pero, en medio de la transmisión, el argentino sufrió un tenso episodio que los obligó a detener la conversación por unos instantes. “Creo que me agarró una mini arritmia”, expresó, visiblemente asustado.

“Hola gente. Bueno ahí ya muchos están preguntándome qué tal estoy. No se preocupen, fue una boludez. Así que ya está todo bien, los médicos me dijeron que está todo bien, no hay ningún problema. Quédense tranquilos que todavía sigo acá”, explicó el ex goleador de la selección argentina.

La escena generó preocupación entre los miles de seguidores que estaban prendidos a esa transmisión que ya llevaba más de dos horas desde el canal del Kun.

En el medio de algunas bromas, el ex futbolista se tomó el pecho y quedó en silencio durante algunos segundos para intentar comprender qué le estaba pasando a nivel cardíaco. “Creo que me agarró una mini arritmia”, le dijo a su compañero. “¿Quieres que vayamos al médico?”, le planteó con cierta preocupación. Pero, el argentino de inmediato lo tranquilizó y sostuvo que no era nada grave.

Agüero se vio obligado a retirarse como profesional producto de un problema cardíaco. Fue durante un partido con el Barcelona en el Camp Nou durante octubre de 2021 cuando se tomó el pecho por primera vez y alertó a todos: “De repente empecé a estar medio débil. Mareándome un poco. En una jugada salto a cabecear y como que me mareo un poco más. Le agarro la mano al defensa del rival, que creo que era el capitán, le digo: ‘Escuchame, me estoy mareando, pará el partido’.

Empezó a gritarle al árbitro que pare el partido. El árbitro se da vuelta, me ve que me estoy agarrando el pecho. Yo sentía que me estaba ahogando. Para el partido, me relajo, entra el médico y cuando me tiro al piso empieza el ataque de arritmia. Por eso tardé bastante. Estábamos esperando que pare la arritmia”, contó en Twitch en febrero de 2022 sobre aquel episodio.

Después de eso, los médicos le indicaron que por su condición debía abandonar el deporte de alto rendimiento y así fue. Además, se le colocó un chip que le marca el ritmo cardíaco y le avisa a su médico de manera inmediata si ocurre alguna anomalía, como la que le sucedió este jueves. Justamente, al sentir la arritmia durante el vivo con Ibar, el argentino de 34 años le envió la información que recopiló el dispositivo a un especialista: “Mandaría la señal para ver, porque capaz que es un pensamiento mío. Se lo voy a mandar”.

El día que el Kun Agüero habló del chip que tiene

Pocos días antes de que la Argentina se consagrara como campeón del Mundial de Qatar 2022, Agüero y Lionel Messi y Alejandro ‘Papu’ Gómez realizaron un vivo en Twitch. Fue allí donde el Kun les contó que tenía el chip en el cuerpo, cerca de la zona del corazón. “Me abrieron acá”, detalló para contar parte del procedimiento al que se sometió.

Ante el interés de los futbolistas, relató un episodio que los sorprendió. “¿Pueden creer que el médico, me mandó un mensaje y me dijo ‘tuviste una arritmia ventricular el 8 de junio’, y yo le dije ‘¿y ahora me decís? Pasaron seis meses’”, bromeó.

Entonces, recordó: “Qué sé yo lo que hice el 8 de junio. Empecé a mirar los chats y, claro, se ve que eran las 3 y 20 de la mañana de España y eran las 10 y media de la noche en Miami. Y, ese día, me mandó la captura Sofía, mi novia, de que había jugado a la pelota en ese horario”. Al escucharlo, Messi le preguntó: “¿Te controla el médico?”. Acto seguido, su amigo le respondió: “Sí, ahí ve si va todo bien o hay un corto circuito por ahí. Cada vez que voy al gimnasio o voy a correr, me lo pongo y queda todo grabado en el teléfono y después se lo mando”.