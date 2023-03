Lorenzetti destacó el sistema de alta tecnología del Poder Judicial de Tucumán

El evento contó con la presencia del Presidente de la Corte -Dr. Daniel Leiva-, el señor Vocal Decano -Dr. Antonio Estofán-, y las señoras Vocales -Dra. Claudia Sbdar y Dra. Eleonora Rodríguez Campos-. Así, al inicio de su discurso el Dr. Lorenzetti agradeció la presencia de los miembros del Alto Tribunal y destacó el sistema de alta tecnología con el que se trabaja en el Poder Judicial de Tucumán.

Durante una ponencia de una hora, el Ministro de la Corte nacional explicó algunos de los contenidos abordados en su nueva obra, que tiene como punto de partida una preocupación por el problema ambiental en el mundo. “Es necesario hacer algo más de lo que hacemos, un esfuerzo más altruista y solidario, es decir, dedicarnos a los problemas de la humanidad, y uno de esos problemas es el ambiental, que es el nuevo enemigo”, explicó Lorenzetti, quien especificó que esa ocupación por los temas del medio ambiente debe salirse de la especialidad y replantear un nuevo camino. Para ello, puntualizó, se torna necesario hacer un recorrido pensando en aquello que nos pasó, lo que permitirá dilucidar hacia dónde vamos.

En esa línea, el Magistrado expuso algunos de los problemas actuales que afectan al planeta. Así, mencionó la contaminación, el desequilibrio, la pérdida de la diversidad y la aceleración, a las que definió como tendencias que ya están provocando todo tipo de consecuencias en el mundo. “Si no promovemos fuertes cambios en el sistema político, económico y social, no podremos enfrentar a este nuevo enemigo”, expresó.

image.png Ricardo Lorenzetti.

La obra de Lorenzetti propone una llamada a la acción ambiental conjunta, a la cooperación entre los diferentes sectores: la ciencia, la justicia, la religión, la educación, la política, la economía, la cultura y la sociedad, desde una versión holística. Por medio de un nuevo idealismo, un cambio de conciencia y de valores, una nueva cultura, porque el ambientalismo no es una moda. “Queremos prevenir las catástrofes antes que reaccionar frente a los daños ya causados. Queremos igualdad de género, respeto por la diversidad biológica y cultural, y menos desigualdades económicas. Ésta es una lucha por un cambio moral. Cada uno en su lugar, a su modo, con sus medios; lo que no cabe es la indiferencia. Queremos cambiar el curso de la historia, buscando un desarrollo y un consumo sostenible, porque no se pueden enfrentar los desafíos del siglo XXI con las políticas públicas del pasado”, señaló Lorenzetti.

La jornada incluyó la presentación de TERRA, la primera activista virtual concientizadora sobre el cambio climático y el colapso ambiental que, según explicó el Dr. Lorenzetti, buscará convertirse en la representante que le dé voz a millones de jóvenes para interpelar a un sistema político que mira para otro lado mientras los bosques, ríos y seres humanos se degradan. “La rutina cotidiana se ve alterada por adolescentes enojados que se manifiestan en defensa de la naturaleza, con un idealismo renovado. Comparto tanto el enojo como el idealismo y por esta razón me parece importante reflexionar sobre el tema”, remarcó el autor, y agregó: “Creada íntegramente con inteligencia artificial, en un mundo cada vez más convergente entre las nuevas tecnologías y el ambiente, TERRA exige la urgente protección de nuestro planeta. Ella es la síntesis virtual que nos permitirá estar presentes de manera simultánea en diferentes partes del mundo, pudiendo hablar en múltiples idiomas y ser protagonista activa de la transformación. Necesitamos un nuevo movimiento, un movimiento que nos una a todos y que entienda que el único enemigo que tenemos es el colapso ambiental”.