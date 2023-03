Mientras Camila Parker y el rey Carlos III llevan a cabo su primera visita de estado como nuevos reyes de Reino Unido, se confirmó una triste noticia que tiene a la reina consorte devastada.

Lo cierto, es que la esposa del monarca británico estará visitando junto a él Francia y Alemania con el objetivo de mejorar el vínculo entre los países vecinos. Sin embargo, desde la cuenta de Twitter oficial de la familia real británica, se anunció la muerte de un íntimo amigo de Parker.

Deeply saddened to hear of the death of Paul O’Grady, who worked closely with Her Majesty in support of @Battersea_, providing lots of laughter and many waggy-tailed memories. pic.twitter.com/N13aBuBYCm

— The Royal Family (@RoyalFamily) March 29, 2023