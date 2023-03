Planes de ahorro: El drama que viven los ahorristas

De la reunión participaron el subsecretario de Gobierno, Ramón Alcaráz; el director de Comercio Interior, Francisco Nader; y los referentes de los tucumanos afectados, Fátima De Angelis, Facundo Ortíz y Mirna Ayala.

Precisamente Facundo Ortiz, damnificado en planes de ahorro, dialogó con LV12 Radio Independencia para referirse a su caso particular y a esta reunión. “Yo empecé en febrero de 2018 y la cuota era de $1.400, pero a diciembre de ese mismo año ya estaba en $16.000. Era un desastre, una locura. Yo ya contaba con el auto, por lo que no tenía escapatoria. El sueldo que yo tenía para mi casa y mi familia iba a parar directamente al auto para no perjudicar a los garantes que eran familiares directos”, comenzó diciendo.

Por otro lado, el joven contó que “en 2018 nosotros movilizamos con toda la gente que estaba en la misma situación y conseguimos una medida cautelar. Esa cautelar sale en el 2019 y permite mas o menos hoy tener una cuota aceptable sobre ese vehículo. Hoy estamos en un promedio de $30.000 y $50.000. Pero este año, la mayoría de los que entraron en esa medida cautelar, ya están pagando la cuota 84 y se dan con que tienen una deuda que van desde los $2 a los $3.5 millones por esa cautelar”.

Y agregó: “Las empresas dicen que eso se debe por los descuentos que se hicieron por esa medida cautelar. Si bien eso está en la justicia, al menos la justicia de Tucumán falló dos veces en contra de los ahorristas y hoy la causa de nosotros se encuentra apelado en la Corte Suprema de Buenos Aires”.

“Desde 2019 al 2023 unos 200 mil tucumanos comenzaron un plan de ahorro. Hay 200 mil tucumanos que no saben que hacer porque la cuota les supera el sueldo”.

Finalmente, Ortiz reveló que tenían pactada una movilización para este domingo, pero fue cancelada luego del a reunión con la ministra Carolina Vargas Aignasse. “Estuvimos reunidos y estuvimos viendo. Nosotros le hemos acercado algunas propuestas sobre todo que es lo que hoy está pasando con un ahorrista y la promesa de la ministra fue, trabajar con su equipo para ver que alternativa podía haber con este tema”, cerró.