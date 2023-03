En la realeza británica, no solo hay solteros codiciados, sino también personal que no pasa desapercibido para los ojos del público. Recientemente, Ollie Plunket, el caballerizo privado de Camilla Parker, ha llamado la atención por su atractivo físico, que lo hace parecer al actor Matt Damon. Pero, ¿qué es un caballerizo en la casa real británica? Según el diccionario de Oxford, es un oficial que atiende o ayuda a los miembros de la familia real en sus deberes públicos. Algunos rumores han circulado de que Carlos III se encuentra algo celoso de Ollie porque pasa mucho tiempo junto a su esposa, Camilla.

El papel de los caballerizos ha cambiado a lo largo del tiempo, y hoy en día, son responsables de organizar el transporte del monarca, ya sea en carruaje o automóvil, y manejan la agenda del Rey. Los caballerizos pueden provenir de los servicios armados, de la armada británica o de la Royal Air Force, y ayudan personalmente a los royals en sus deberes.

Los caballerizos también han sido portadores del féretro del soberano, una tradición que se remonta a la muerte de la reina Victoria. En el funeral de la reina Isabel II, los caballerizos también estuvieron presentes. Por lo tanto, su papel es crucial en la casa real británica, y se han convertido en figuras importantes para los miembros de la realeza. Informa Voces Críticas.

Ollie Plunket, el caballerizo privado de Camilla Parker, llamó la atención en el concierto de villancicos para la Navidad 2022. Es un joven atractivo y uniformado que acompañó a Camilla y al duque de Gloucester en la Abadía de Westminster. Ollie tiene 28 años, es soltero y, según una fuente, amante de las motocicletas, quien realizó un viaje en solitario desde Argentina hasta Alaska.

Yes I did my own ‘Ollie spotting’. So here I present to you, Major Oliver Plunket of The Rifles, Equerry to Her Majesty The Queen. pic.twitter.com/Hxyvg4KCWB

— 𝕽𝖊𝖝 𝖊𝖙 𝕽𝖊𝖌𝖎𝖓𝖆 𝕭𝖗𝖎𝖙𝖆𝖓𝖓𝖎𝖆𝖊 (@rexregbrit) February 2, 2023