Al parecer, la infanta Cristina no es la única que mantiene distancia con Iñaki Urdangarin; otra de las grandes afectadas por los escándalos del ex integrante de la realeza es Irene Urdangarin, su hija más pequeña, que actuó de ésta manera para vengar el daño que su padre le causó a todos.



Iñaki Urdangarin no solo recibe el constante rechazo por parte de los máximos referentes de la Familia Real, sino que además debe lidiar con la conducta distante de su hija Irene, a quien le ocasionó un gran dolor cuando vio cómo la infanta Cristina sufría por la infidelidad que descubrió en su matrimonio, y que la llevó al divorcio.





Desde el primer momento, Irene se mostró más cercana a su madre, porque consideró que era ella quien peor estaba de ánimos. Sin embargo, también es cierto que la conducta de su padre le pareció sumamente reprobable, por lo que tomó una tajante decisión contra él. Informa Voces Críticas



Según revelaron medios locales, Irene Urdangarin estuvo varios meses sin hablar con su padre. Pese a los intentos de Iñaki Urdangarin, su hija optó por mantenerlo alejado, dado que todavía no estaba lista para perdonarle todo el daño que causó en su familia y, en especial, en su madre.





Esta decisión de Irene Urdangarin no fue muy bien vista por la infanta Cristina, debido a que ella siempre ayudó a su ex esposo para que mantuviera un buen vínculo con sus hijos. Sin embargo, dejó que la más pequeña de la familia actuara como mejor le parecía y se tomara su tiempo para acercarse a Iñaki.



En la actualidad, Irene Urdangarin vive con la infanta Cristina en Ginebra y se espera que, una vez que cumpla la mayoría de edad, cambie de residencia para comenzar sus estudios universitarios. Mientras tanto, toda la Familia Real está a la espera de la fecha en que se firme el divorcio entre Cristina e Iñaki, que será en el mes de abril.