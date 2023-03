Desde el fallecimiento de la reina Isabel II, el pasado 8 de septiembre, su hijo asumió el trono. Desde ese momento, Carlos III, se ve obligado a solucionar varios problemas de la Familia Real, además de tener que cumplir con sus compromisos como monarca, junto a su esposa Camila Parker.

Luego de casi seis meses, el soberano encabeza su primer gira oficial internacional, donde iba a visitar naciones como Francia y Alemania. Sin embargo, a raíz de la ola de terribles protestas que atraviesa el país gobernado por Emmanuel Macron, reclamando por la baja de la edad jubilatoria, los monarcas se vieron obligados a viajar directamente a Alemania.

En el día de ayer, Carlos III y Camila Parker viajaron y bajaron del avión, para luego trasladarse a la Puerta de Brandenburgo, donde fueron recibidos con un cálido saludo por parte de las autoridades. Ambos estuvieron muy elegantes, como lo pedía la ocasión, además de mostrarse muy sonrientes. Informa Voces Críticas.

La visita se extenderá por algunos días más, donde los monarcas se reunirán con diversas autoridades alemanas. Las actividades pautadas giran en torno a reuniones con múltiples grupos benéficos, un discurso en el Parlamento alemán, visita a la unidad militar de Hamburgo y homenajes a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial y de ataques aéreos.

Por otra parte y como parte de una costumbre, Carlos III aprovechará la visita en Alemania para reencontrarse y reunirse con familiares lejanos, con quienes tiene un vínculo por parte de sus viejos antepasados.

In spite of a denial from Buckingham Palace when the trip was first announced, some of the King’s distant German relatives are among the guests tonight. Here’s the Margrave of Baden and his wife. pic.twitter.com/0yOlDny4U9

— Richard Palmer (@RoyalReporter) March 29, 2023