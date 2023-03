Luego de un par de días fiera de Gran Bretaña, Camila Parker y Carlos III se despiden de su gira por Alemania y logran cerrar exitosamente su jornada.

Por un lado, Camila Parker se animó a usar un abrigo de color azul marino con un gorro a tono, y también un vestido, todo de la marca Anna Valentine, esta vez, la esposa de Carlos III usó el broche que el príncipe Alberto le regaló a la reina Victoria el día de su boda.

The King and Queen Camilla have arrived in Hamburg on the final day of #RoyalVisitGermany. The Queen Consort is wearing an Anna Valentine coat and dress with a brooch given to Queen Victoria as a gift on her wedding day from Prince Albert. Pics by @ianvogler pic.twitter.com/lvu3mVgbzu

— Richard Palmer (@RoyalReporter) March 31, 2023