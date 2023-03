Daniel Deiana: “La idea es trabajar con sectores independientes”

https://twitter.com/OsvaldoJaldo/status/1640863992640946176 San Miguel de Tucumán | Esta tarde, recibimos el cariño de miles de tucumanos y tucumanas que nos acompañaron en un gran acto donde el partido La Renovación y La Dignidad presentó a sus candidatos y ratificó su compromiso que llevamos adelante. pic.twitter.com/GxO7zsUpFw — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) March 28, 2023

Deiana declaró “presentamos quiénes son los que nos acompañan también en esta tarea de poder darle una propuesta a toda la ciudadanía, por eso estuvimos acompañados por el partido socialista, por organizaciones de la economía popular y también por representantes de jóvenes emprendedores, organizaciones no gubernamentales, que nos van a acompañar en esta tarea de poder brindar una alternativa electoral para el 14 de mayo”.

Daniel Deiana

Con respecto al espacio desarrolló “hemos podido sintetizar el pensamiento de lo que creemos, que debe haber una propuesta política superadora que no se circunscriba a llevar adelante lo que el peronismo siempre priorizó que es la justicia social, el trabajo, una movilidad social ascendente, posibilitar que sectores vulnerables tengan acceso a la educación, salud y servicios básicos sino también queremos hacer de nuestro espacio un aporte mucho más sustancial por eso trabajamos con sectores universitarios, de jóvenes, de mujeres y organizaciones que no militaban en la política pero que hoy a través de esta propuesta lo hacen”.

“La idea es trabajar no solo con los sectores del peronismo sino con sectores independientes”, agregó.

Por otra parte el candidato a legislador fue crítico con la intendencia de la capital “tenemos una ciudad desintegrada, dónde por un lado hay servicios y en los barrios periféricos no hay luz, no hay recolección de residuos, veredas donde no se puede caminar, es una ciudad sucia con un caos vehicular”.

“Esto es parte de lo que nosotros vemos en la capital de la provincia, hemos notado que hay una ciudad abandonada, dónde hay un gobierno que ha perdido la visión que tenía cuando asumió”, cerró Daniel Daiana.

