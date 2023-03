Luego de una brillante carrera en el fútbol profesional, Sergio Agüero encontró su segundo lugar en el mundo.

Tras abandonar la actividad por un problema cardíaco, el Kun encontró una veta en las plataformas digitales y junto a Ibai Llanos, un reconocido streamer español, conforman una dupla que siempre da que hablar.

En la plataforma Twitch, ambos intercambian sus puntos de vista sobre diversos temas y Agüero se descargó duramente con la Aduana en Argentina, a quien le acusó de retener “cosas a propósito”.

Fue así que el futbolista surgido de Independiente, comenzó: “El otro dia me enteré con lo de King’s League (la liga de fútbol creada por Gerard Piqué que se transmite por streaming) lo mal que está Argentina que es uno de los tres países que no reciben productos importados”, dijo el ex delantero.

“La ropa de KRÜ esports (su marca en el mundo de los esports) se la tengo que llevar yo a los chicos en una mochila o en una valija. Es que la Aduana te pide el detalle, el código de cada remera. Si vos tenés mil unidades, ¿sabés lo que es pasarle todos esos códigos? Pantalones, musculosas, de todo”, continuó.

El Kun @aguerosergiokun y su anécdota con la Aduana. Imperdible… pic.twitter.com/B8LoHBJe3M — Mati Fernandez (@matifer) March 30, 2023

Y, en esa misma línea, siguió indignado: “Qué pasa, cuando mandamos todo para la Argentina, la ropa queda ahí en la Aduana y tuvimos que empezar a averiguar: ¿qué pasó, por qué estuvo 9 meses retenida?”.

Con la idea puesta en el lento proceso que tiene la oficina gubernamental, Aguero descargó toda su furia, hasta con un insulto: “En la Argentina es así, te dicen ‘vení trae la ropa’ y después no te la dan, lo peor es que vos pagás. Lo que pasa es que son tan forros que te la retienen a propósito para que vos no traigas ropa”, denunció.

Allí explicó, según su teoría, que la Aduana busca retener adrede la mercadería para que la gente decida no importar: “Lo que buscan es que lo fabriquen en Argentina“, sentenció. Y contó una anécdota de su época como futbolista: “Los botines Puma que yo usaba en la Selección me los traía una persona, porque si me lo mandaba por correo no me llegaban“.

Para cerrar, Aguero hasta chicaneó a los trabajadores de la Aduana: “Yo creo que los que trabajan ahí están todos con ropa de marca, tienen relojes. seguro. ¿Y si no qué hacen con todas las cosas? Hay que preguntar, habría que ver qué pasa ahí“.