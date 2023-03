El príncipe Harry se encuentra hace varios días en Londres, debido a que está siguiendo un proceso judicial contra un medio británico. Hasta allí viajó sólo y de manera sorpresiva, pero la verdad es que no la está pasando nada bien.

Lejos quedó la imagen del hijo menor de Lady Di, querido y respetado por los británicos. Ahora, ya no cuenta con el apoyo que tenía cuando salió de la corona y empezó a hacer sus denuncias contra la familia real. La gente ya no lo ve con buenos ojos. Los medios de comunicación son lapidarios y sólo vierten críticas despiadadas contra él y Meghan Markle. Además, está sufriendo una de las peores humillaciones, la de su familia.

De acuerdo a lo que informaron medios británicos, el duque de Sussex habría ido hasta las puertas del Palacio de Buckingham, para solicitar ver a su padre, pero allí le habrían cerrado las puertas de manera categórica. Como si fuera poco, casualidad o no, el rey Carlos III y Camila Parker, iniciaron su gira por Alemania.

Su hermano, el príncipe Guillermo, ha dado una señal directa y contundente. Directamente, se fue de Londres junto a su familia. No lo quiere ver, ni saber nada de él. Armó las valijas y huyó despavorido. Informa Voces Críticas.

El príncipe Harry sólo recibe rechazos y humillaciones por donde va. Incluso uno de los medios británicos ha dado a conocer información sobre los ingresos de la familia y puso en tela de juicio los mismos. Es que denunciaron que la pareja sólo trabaja una hora semanal cada una y recibe millones de dólares de pocos donantes, también misteriosos.

A pocos días de la tan ansiada coronación de Carlos III y Camila Parker, Harry no está en su mejor momento. De todas maneras, mantiene en vilo a la familia real al no responder si irá o no a tan importante evento.