La Reina Sofía ha suspendido su agenda oficial para disfrutar de unas vacaciones de Semana Santa en el Palacio de Marivent, tal como ha sido su costumbre en las últimas tres décadas. Acompañada de su hermana Irene, la madre de Felipe VI se ha trasladado a la isla para pasar unos días de descanso y desconexión. Esta vez no estarán con ella su hijo el rey y la reina Letizia con sus hijas.

A diferencia de los Reyes, quienes han decidido no viajar a Mallorca, es posible que la Reina Sofía asista a alguna procesión durante su estancia en la isla, en especial a la del Jueves Santo. También ha confirmado su asistencia al concierto ‘Un Rèquiem Alemany Op.45’ de Johannes Brahms, que tendrá lugar en beneficio de la Fundación Proyecto Hombre de Baleares.

En años anteriores, la Misa de Pascua celebrada en la Catedral de Palma era una cita ineludible para la Familia Real, convirtiéndose en un evento familiar de gran significado. Sin embargo, en 2018, Letizia y Sofía tuvieron un desacuerdo que acaparó titulares de prensa, lo que puso en entredicho la imagen de unidad familiar de los Borbones.

Desde entonces, la Casa Real ha justificado la ausencia de la familia en la misa debido a la pandemia y al elevado costo de su traslado a Mallorca. El año pasado, solo el Rey Felipe visitó Palma en solitario para firmar el nombramiento del presidente de la Junta de Castilla y León. Informa Voces Críticas.

Este año, los Reyes no tienen previsto viajar a Mallorca y, por lo tanto, no estarán presentes en la Misa de Pascua. La tradición que antes era un evento de gran significado para la Corona ha ido perdiendo relevancia. No se sabe si la Reina Sofía asistirá a la misa, pero su participación en otras actividades en la isla es un hecho. La posibilidad de que asista a una procesión en un intento de pasar desapercibida no se descarta.

A pesar de la ausencia de los Reyes, la Reina Sofía continúa disfrutando de sus vacaciones de Semana Santa en Mallorca, una costumbre que se remonta a tres décadas. La madre de Felipe VI se encuentra instalada en el Palacio de Marivent en compañía de su hermana Irene, con quien comparte estos días de descanso y desconexión. La Reina Sofía, además, ha confirmado su asistencia a un concierto benéfico que se celebrará en beneficio de la Fundación Proyecto Hombre de Baleares.