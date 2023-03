“La montaña es parte de nuestro patrimonio cultural”

Andrés Suárez

Esta ley, ante todo, propone a la actividad como actividad de interés nacional. Es una normativa que reconoce los beneficios de la práctica del montañismo, con lo cual cuida el lugar donde se desarrolla esta actividad.

“Planteamos la necesidad de que la provincia se adhiera a la ley nacional 27.655, la cual fue sancionada por Nación que garantiza el libre acceso a nuestras montañas y declara al montañismo una actividad de interés, deportiva, cultural y socio recreativa en todo el territorio nacional”, indicó Andrés Suarez de la Asociación Argentina de Montaña.

image.png

“Esta ley busca la libertad de transitar en nuestras montañas con responsabilidad. Dictamos un curso para reducir los riesgos en las mismas, porque uno no cuida lo que no conoce y lo que no quiere. Más del 50% de nuestra provincia es territorio montañoso y es parte de nuestro patrimonio cultural“, remarcó Suarez.