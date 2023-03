A pesar de que se están por cumplir 4 meses de su salida de Inglaterra, el último paso de Cristiano Ronaldo por Manchester United sigue dando que hablar y en este caso un mítico jugador de los “Red Devils” cargó contra el portugués.

En su regreso a Old Trafford todo había empezado bien para Cristiano Ronaldo, la ilusión de los hinchas, la promesa de pelear los torneos y hasta unas buenas actuaciones en sus primeros encuentros. Sin embargo, todo se fue apagando.

Cristiano Ronaldo empezó a perder terreno en el equipo, Erik Ten Hag decidió que el portugués no debía ser titular y esto llevó a fuertes cruces entre ambos. Además, el futbolista tuvo algunos comportamientos que no le gustaron nada los hinchas y sus compañeros.

Es por eso que, de común acuerdo con Manchester United, rompió su contrato y pasó a jugar al Al-Nassr de Arabia Saudita. Sobre esta etapa de CR7 habló Eric Cantona, uno de los pilares de la institución en los años 90′ en la exitosa etapa de Alex Ferguson.

El exfutbolista fue entrevistado por “Manchester Evening” y no tuvo piedad contra el “Bicho”. Aseguró que el portugués no se dio cuenta de que las cosas habían cambiado en su regreso. Remarcó que Cristiano Ronaldo no entendió las limitaciones de su edad y lo contrastó con los casos de Ibrahimović, Giggs y Maldini en sus clubes.

Luego siguió atacando al ídolo de Portugal, según Cantona su postura no fue la correcta, ya que antes de quejarse debió agradecer que tenía algunos minutos en el equipo para disputar y ayudar a los más jóvenes en su crecimiento.

Por último, hizo hincapié en que Cristiano Ronaldo nunca comprendió que en su regreso ya no tenía 25 años. Así como en la vida, el jugador debía aceptar que ya era mayor y tenía otro rol en el equipo.