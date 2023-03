En el marco del ciclo “Otros Escenarios”, la Orquesta Sinfónica de Salta brindará un nuevo concierto hoy viernes 31 de marzo a las 21 en el Colegio Santa María del Rosario de Rosario de Lerma.

Continuando con la política cultural de la provincia de llegar a más salteños, la agrupación ofrecerá un imperdible concierto gratuito integrado por obras de Dvořák, Moncayo, Márquez, Rossini y Leguizamón.

En abril del 2022 la orquesta visitó Pichanal y Orán, en el marco de la gira por el interior provincial con dos presentaciones al aire libre y para toda la familia. Desde sus inicios, recorrió un sinnúmero de escenarios de diferentes localidades como Tartagal, Salvador Mazza, Metán, y Rosario de la Frontera. También hizo su paso por Cafayate, Coronel Moldes, El Carril, Chicoana y Cerrillos. En Vaqueros, La Caldera, Gral. Güemes, Campo Santo, Campo Quijano y San Antonio de los Cobres; también brindó presentaciones gratuitas y para todo público.

En esta oportunidad el programa a interpretar será 4to Mov de la 9na Sinfonía de Dvořák; Huapango de José Pablo Moncayo; Danzón Nº2 de Arturo Marquez, Marcha Eslava de Piotr Ilich Tchaikovsky; Obertura Guillermo Tell de Gioachino Rossini y La Pomeña de Gustavo “Cuchi” Leguizamón.

Sobre los compositores y sus obras

Antonín Leopold Dvořák (1841-1904) Natural del Imperio Austríaco, es uno de los grandes compositores postrománticos de la 2° mitad del S.XIX. Considerado el principal representante del nacionalismo checo, supo extraer las esencias de la música de su tierra natal, sin perder la proyección internacional. La fe cristiana y el amor de su herencia bohemia influyeron en su obra. Saltó a la fama con su composición “Himno Patriótico” (1873) de hondo calado nacionalista. Obtuvo el reconocimiento internacional con su colección de “Danzas eslavas”. Sinfonía del Nuevo Mundo, 4° Movimiento (1893) fue compuesta durante su residencia en Nueva York, como Director del Conservatorio Nacional de Música de América. La obra tiene gran relación con el título, que no está bien traducido, Dvorak la llamó “Sinfonía desde el Nuevo Mundo” lo que queda reflejado en el último acorde que decrece hasta piano, un símbolo de su alejamiento de la vieja Europa.

José Pablo Moncayo (1912-1958) Músico mejicano, pianista, percusionista, maestro de música, compositor, Director de Orquesta. Representa uno de los más importantes legados del nacionalismo mexicano en la música. Produjo algunas de las obras maestras que simbolizan la esencia de las aspiraciones nacionales, así como de las contradicciones en el México del S.XX. Huapango (1941) Fue compuesto a partir de la reinterpretación de los ritmos tradicionales. Moncayo se inspiró en los sones veracruzanos que estudió durante una visita al puerto de Veracruz. Logró transportar a la orquesta sonidos del conjunto instrumental típico del huapango. Incluye motivos melódicos y rítmicos de varios sones que representan la cúspide del nacionalismo musical mexicano de mediados del S XX, Se lo ha considerado el segundo Himno Nacional Mexicano.

Jesús Arturo Márquez Navarro (1950) compositor mexicano reconocido por incorporar a sus obras las formas y estilos musicales tradicionales mexicanos: valses, polcas y chotises. Estudió en Los Ángeles, California, en el Conservatorio Nacional de México, y en el Taller de Composición del Instituto Nacional de Bellas Artes. El gobierno de Francia le otorgó una beca de perfeccionamiento en París, con Jacques Castérède, Con posterioridad ingresó al (CENIDIM) Centro de Investigación, Documentación e Información Musical desde donde continuó estudiando, investigando y difundiendo la música mexicana. Fue galardonado con el Premio Nacional de Bellas Artes de México (2009). Danzón nº 2 (1994) Obra musical para orquesta sinfónica, influenciada por los ritmos populares y la música mexicana de concierto. Es una pieza recurrente en la interpretación de orquestas sinfónicas de México y el mundo. El gobierno mexicano reconoció al Danzón Nº 2 como “la segunda obra de música mexicana de concierto más famosa”, después del Huapango, de José Pablo Moncayo. Márquez fue calificado como «uno de los rostros más profundamente genuinos de la actual música mexicana».

Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893) Compositor ruso cuyo estilo ha logrado gran popularidad debido a sus melodías románticas y a su vida apasionada. Desde pequeño se sintió embelesado por la música de Mozart. Tchaikovsky no puede ser encasillado como nacionalista ruso por su estilo cosmopolita con modismos europeos. Sus melodías suntuosas, de brillante orquestación, transmiten la pasión, el talento y la pasión rusa, combinadas con la estilística francesa. Es considerado “romántico en el crepúsculo del romanticismo”. Hombre de carácter hipersensible y reflexivo, amante de la naturaleza, gran lector y viajero. Sus obras se caracterizan por la belleza melódica, la sutileza rítmica, la orquestación, el desarrollo temático en las sinfonías, el efecto de dramatismo intenso y la evocación literaria de sus poemas sinfónicos. Marcha Eslava En 1875, después de que los soldados turcos mataran a un gran número de eslavos rebelados contra el Imperio otomano, Austria y Rusia, Serbia declaró la guerra a Turquía. Muchos rusos se solidarizaron con sus colegas eslavos y enviaron soldados voluntarios y de ayuda al Reino de Serbia. El ejército serbio fue derrotado por los turcos. En un arranque de patriotismo, Tchaikovsky compuso y orquestó la “Marcha serbo-rusa” (conocida como “Marcha Eslava”).

Gioachino Rossini (1792- 1868) Compositor italiano, famoso por sus 39 óperas, canciones, música de cámara, piano y música sacra. Nació en Pésaro de padres músicos, su padre trompetista y su madre cantante. Rossini comenzó a componer a los 12 años y fue educado en la escuela de música de Bolonia. Estableció nuevos estándares para la ópera cómica y también para la seria, antes de retirarse de la composición a gran escala cuando estaba en el apogeo de su popularidad. Guillermo Tell fue la última ópera compuesta por Rossini, para la Ópera de París. Fue escrita para el público parisino según el estilo de la Grand Ópera, pero inmediatamente se hicieron varias versiones, más cortas. Esta obra se aleja del esquema habitual de la ópera rossiniana. Es por ello que la reacción del público no fue favorable, ya que se encontró con algo totalmente distinto de lo esperado. Se trata de una ópera seria, de gran extensión, de gran impulso dramático y lírico, proveniente de la partitura. Esto convierte a Guillermo Tell en una ópera romántica.

Gustavo (Cuchi) Leguizamón (1917-2000) Folclorista salteño, compositor de famosas zambas, chacareras, carnavalitos, vidalas, en las que se refiere al amor, la tragedia, la miseria, la ternura. Sobre la baguala opinó “Toda gran zamba encierra una baguala dormida: la baguala es un centro musical geopolítico de mi obra» La Pomeña Esta zamba, con letra de Manuel J. Castilla, cuenta la historia de Eulogia Tapia, una pastora de cabras, en tiempos del carnaval, en La Poma, Pcia. de Salta. Arr. Alonso Crespo.