El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, Pablo Urdangarin, se hartó de las críticas que recibió estos últimos días sobre su vida privada y de lo mal que la estaba manejando.

El joven Pablo quiso ocultar su vida privada pero no pudo, y no le quedó más salida que confesar a los medios que él solo tiene una novia y de la cual está muy enamorado, ya no es un secreto y se siente más feliz de no ocultar y tratar de borrar esos rumores en su contra.

La novia de Pablo Urdangarin se llama Johanna Zott, tiene 22 años de edad y la conoció cuando él estudiaba en el Liceo Francés de Barcelona, “Estoy contento, sí, mucho”, dijo el hijo de la infanta Cristina a los medios de comunicación españoles.

La infanta Cristina no aguantaba más que su hijo fuera humillado en público y ante toda España de ser un mujeriego, pies el joven Pablo limpió su nombre y fue contra la prensa que lo critica diciendo “listo, ya tienen lo que querían saber, ahora me pueden dejar en paz”.

Los medios de comunicación españoles se les fue un poco la mano, ya que durante semana estuvieron detrás de los pasos de Pablo Urdangarin y no le daban respiro, el joven tuvo que salir adelante, aclarar todo y confesó que tiene una sola mujer en su vida, informa Voces Críticas.