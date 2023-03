Camila Homs venía de tropiezos con sus relaciones, tras haber terminado sus doce años con Rodrigo De Paul, en el que terminaron de la peor manera, y su fracaso de intento de noviazgo con Charly Benvenuto. Pero al parecer ha encontrado otros brazos para poder reposar y se trataría de un exjugar de la Selección Argentina.

La información de que la modelo estaría teniendo un affaire con este futbolista fue revelada por el programa “Mañanísima” del canal Ciudad Magazine. Allí, dio detalles de lo que fue la noche en un boliche junto a esta persona en un íntimo encuentro bailando muy pegados.

Nuevamente, la ex de Rodrigo De Paul se encuentra en medio de la tormenta, pero en esta oportunidad no relacionada a la polémica mediática, sino a un nuevo amor. Y así lo contó la panelista Estefanía Berardi: “Estuvo en África el fin de semana a los besos con un chico, a quien se le ve el perfil, el corte de pelo, el tatuaje, no lo tenemos de cara, de frente”.

Tal y como se muestran en las imágenes, se la observó a la joven de 27 años muy alegre, divertida y con mucho ánimo. Si bien, no se los ve en ese momento que estén besándose, pero le aseguraron que estuvieron “a los besos”. Sin embargo, en ese momento no se sabía de quién se trataba, pero a través de las redes sociales los hinchas de este deportista lo reconocieron.

Rápidamente, se mencionó a José “el Principito” Sosa, actual defensor de Estudiantes de La Plata y ex de la Selección Argentina. Y como era de esperarse, los nombres de ambos estaban copando las redes sociales. Él con 37 años tuvo una extensa carrera por el fútbol europeo, pasó por Bayern Múnich de Alemania, en el Napoli de Italia, entre otros.

La historia de amor y pasión de Camila Homs y José Sosa, no sabemos cómo continuará. Ahora que se dieron a conocer estas imágenes, quién será el primero en confirmar su noviazgo en público o, si solamente fue algo del momento.También, estaremos atento a si su expareja, Rodrigo De Paul, dice alguna opinión sobre el ex de la Selección Argentina o prefiere mirar hacia un costado.