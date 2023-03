El caso Ana Obregón ha recorrido el mundo, no hay persona que no haya escuchado al menos un mínimo de palabras sobre lo sucedido. Muchas parejas deciden si tener familia o si no, ya sea de manera natural o yendo a una casa de adopción. Sin embargo, Obregón desató totalmente la polémica luego de alquilar un vientre y hacer una escena digna de película.

71 años tiene la actriz que ha salido por la puerta de un hospital fingiendo su parto con una niña en brazos. Esto llamó la atención de toda la prensa y las críticas se abalanzaron contra ella cual huracán. Pues claro, nadie se lo esperaba.

Mercedes Milá, mujer que le da voz a las polémicas, rompió el silencio y no se guardó ni un solo comentario al respecto: “La ‘hija’ de Ana Obregón ha revolucionado los comentarios de mucha gente. Con muchos de ellos estoy de acuerdo aunque con facilidad me llegan los peros”, comenzó.

“Si pienso en amigos gays que han hecho lo mismo, me inclino por aceptar la maternidad subrogada sin dudar ni un ápice”, continuó y se refirió específicamente al alquiler de vientre, dejando en claro que el problema no es con esa situación, “el problema llega cuando visualizo a la madre biológica”.

Luego habló de la madre de la niña y de Obregón, aclaró que le encantaría tener una charla con ella y saber cuánto le pagaron, si mantiene contacto con la actriz y saber qué la llevó a gestar un bebé para la famosa. Sobre todo, atacó directamente a la salud mental de Obregón.

“Es evidente que está aliviando con ella el espantoso dolor que sufrió con la muerte tan joven de su hijo Alex. No seré yo quien lo cuestione”, finalizó, afirmando la razón que recorre las redes sociales. Pues Ana perdió a su hijo de 27 años por cáncer, pero para la audiencia esta no es razón alguna para hacer lo que hizo, donde afirman que no pensó en la criatura, sino en tapar un vacío de ella misma con algo que en un futuro generará más dolor, informa Voces Críticas.