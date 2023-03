Es conocido que la reina Letizia y doña Sofía no se llevan muy bien. La madre del rey no prefería a Letizia como esposa de su hija y futura reina, pero a Felipe no le importó e igual se casó con ella formando uno de los matrimonios más sólidos.

El último encontronazo que tuvieron, Doña Letizia y su suegra fue en 2018 en la misa de Pascua en la catedral de Palma donde discutieron frente a la prensa. Allí, la ex periodista se entrepiso entre Sofía y sus hijas para que no se sacaran una foto.

Para los periodistas esta acción fue inaudita y sorprendió a todos, ya que muchos venían con la cordialidad que se trataban. Asimismo, la autora del libro Letizia Real Mabel Galaz dijo que se comprobaron los rumores que afirmaban que la reina consorte maneja toda la vida de sus hijas.

Al ver la repercusión que tuvieron, ambas se lamentaron por este hecho y aprendieron cómo manejarse frente al público. La ex esposa de Juan Carlos I aprendió que debe entender las decisiones que la reina tome sobre sus nietas y la esposa de Felipe VI no puede hacer gestos en público.

Actualmente se respetan y muestran una buena imagen cuando están juntas, pero no tienen relación y no tienen contacto. Muy pocas veces se frecuentan y decidieron que se llevan mejor si están más separadas, informa Voces Críticas.

Rosa Villacastín, periodista española dijo que la reina Sofía tiene menos protagonismo. Casi siempre frecuentan al padre o madre de Letizia para la hora de almorzar, pero no así con Sofía de Grecia.