Al momento de iniciar una dieta, todos tenemos un antojo al no nos resistimos, y Adele no es la excepción pues la intérprete de Rolling in the Deep ha confesado que de vez en cuando, rompe su estricta rutina para comer McDonald’s, uno de sus caprichos favoritos.

En una entrevista con la prestigiosa revista Vogue, la cantante británica reveló que su cena ideal sería un delicioso menú de la popular franquicia de comida, incluyendo una Big Mac, un McChicken Nugget y por supuesto, unas papas fritas de acompañantes.

A pesar de ser conocida a nivel mundial por su impecable talento en la música, la compositora ha sido víctima de miles de críticas y comentarios maliciosos sobre su aspecto físico y cuerpo. Durante su conversación con Vogue, expresó que no le da importancia a dichos prejuicios, ya que no tiene intenciones de convertirse en una modelo.

Sin embargo, Adele admitió que desde hace un par de años, ha transformado sus hábitos con el objetivo de incorporar el ejercicio diario y una alimentación saludable para sentirse bien consigo misma.

De igual forma, reveló que una de las herramientas que la ayudó a practicar un menú variado y balanceado fue el libro del reconocido chef Jaime Oliver, titulado “30-Minute Meals” con el que aprendió a cocinar a los 18 años de edad.

Algunas de las recetas preferidas de la cantautora de 34 años son: una pasta italiana con sabores picantes y el popular Sunday Roast, que consiste en un asado de carne con patatas. No obstante, afirmó que algunas veces le es difícil controlar sus antojos, por lo que no se priva de ellos y los consume de manera ocasional.