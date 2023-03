El futuro de Lionel Andrés Messi es una incógnita. El capitán de la Selección Argentina tiene contrato con el París Saint Germain hasta el 30 de junio de 2023 y si bien el elenco parisino quiere renovar el vínculo, todo parece indicar que el futuro de Leo está lejos de Francia.

En este contexto, y luego de que el vicepresidente del FC Barcelona reconociera contactos con el entorno del argentino, el que habló fue Xavi Hernández, entrenador del cuadro catalán.

El ex mediocampista español aseguró que no es el momento de hablar del regreso del rosarino, aunque puntualizó que “sería el primero” que le gustaría que el delantero volviera a vestir la camiseta azulgrana.

Publicidad

VÍDEO | Xavi sobre un posible ‘last dance’ de Messi en el Barcelona. 👇 pic.twitter.com/Wjao63s7eB — EFE Deportes (@EFEdeportes) March 31, 2023

“Tengo amistad y mucho contacto con Messi. De aquí a que (su fichaje) se vaya a hacer, hay un mundo. Sería el primero que me gustaría que regresara, pero creo que no es el momento de hablar de ello. Nos jugamos dos títulos en el próximo mes y no es el momento de hablar de ello”, manifestó el técnico.

Publicidad

“Si él quiere volver, le escucharemos. Seré el primero en sumar para que vuelva”, insistió Xavi, quien recordó que el equipo está centrado en ganar títulos en la era “postMessi”, algo que “sería extraordinario”.

“Yo lo he visto crecer, lo he tenido de compañero, sé la magnitud de futbolista que es. Lo conozco como persona y para mí es ejemplar en muchos aspectos. Por eso es lógico que haya ilusión. Un último ‘Last Dance’, como Michael Jordan“, comparó Xavi entre risas, haciendo referencia a la carrera del exbasquetbolista de los Chicago Bulls.

ADVERTISEMENT