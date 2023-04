Deportes (Redacción Voces Críticas) A continuación te presentamos la agenda deportiva más completa para que disfrutes del fin de semana a pura pasión. En esta nota te contamos todas las propuestas disponibles.

En la siguiente agenda deportiva podrás encontrar todos los deportes a emitirse durante el fin de semana, sus correspondientes partidos y horarios, para que sepas qué ver, a qué hora y por cuál canal.

SÁBADO 01 DE ABRIL

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Barracas Central vs Boca ESPN Premium

19:00 San Lorenzo vs Independiente TNT SPORTS

19:30 Racing vs Huracán ESPN Premium

21:30 Tigre vs Lanús TNT SPORTS

PREMIER LEAGUE

08:30 Manchester City vs Liverpool STAR + / ESPN

11:00 AFC Bournemouth vs Fulham STAR +

11:00 Arsenal vs Leeds United STAR + / ESPN

11:00 Brighton vs Brentford STAR +

11:00 Crystal Palace vs Leicester City STAR +

11:00 Nottingham Forest vs Wolverhampton STAR +

13:00 Chelsea vs Aston Villa STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Girona vs Espanyol DIRECTV SPORTS

11:15 Athletic Club vs Getafe DIRECTV SPORTS

13:30 Cádiz vs Sevilla DIRECTV SPORTS

16:00 Elche vs Barcelona ESPN 2 STAR +

SERIE A

10:00 Cremonese vs Atalanta STAR +

13:00 Inter vs Fiorentina STAR + / ESPN

15:45 Juventus vs Hellas Verona STAR +

BUNDESLIGA

10:30 RB Leipzig vs Mainz 05 STAR +

10:30 Union Berlin vs Stuttgart ESPN 3 STAR +

10:30 Freiburg vs Hertha Berlin STAR +

10:30 Wolfsburg vs Augsburg STAR +

10:30 Schalke 04 vs Bayer Leverkusen STAR +

13:30 Bayern Munich vs Borussia Dortmund ESPN 3 STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Auxerre vs Troyes STAR +

16:00 Rennes vs Lens STAR +

PRIMERA NACIONAL

15:30 Brown (A) vs Atl Rafaela TYC SPORTS PLAY

15:30 Def. de Belgrano vs Alvarado TYC SPORTS PLAY

19:30 Racing (C) vs Chaco For Ever TYC SPORTS PLAY

20:00 Tristan Suarez vs Chacarita TYC SPORTS PLAY

21:15 Estudiantes (BA) vs Aldosivi TYC SPORTS PLAY

NBA

20:30 Miami Heat vs. Dallas Mavericks ESPN Extra STAR +

PRIMERA “B”

15:30 San Miguel vs Cañuelas

15:30 Argentino (Q) vs Merlo

15:30 Los Andes vs Dep. Armenio

21:10 Colegiales vs Ituzaingo

LIGA NACIONAL

11:30 Obras vs Boca BASQUET PASS TV TYC SPORTS

20:00 Instituto vs Unión BASQUET PASS TV

21:00 Comunicaciones vs San Martín BASQUET PASS TV

21:00 Gimnasia CR vs Quimsa BASQUET PASS TV

22:00 La Unión vs San Lorenzo BASQUET PASS TV

TOP 12 DE LA URBA

15:30 San Luis vs. SIC ESPN 3 STAR +

MOTO GP ARGENTINA

10:00 Prácticas #3 ESPN 2 STAR +

HOCKEY MASCULINO: TORNEO METROPOLITANO

12:00 GEBA vs. U. de la Plata STAR +

TORNEO FEMENINO DE PRIMERA DIVISIÓN

13:00 Gimnasia (LP) vs Racing Club

15:30 Excursionistas vs Estudiantes (LP)

HOCKEY FEMENINO: TORNEO METROPOLITANO

14:00 GEBA vs. Quilmes STAR +

EREDIVISIE

15:00 NEC vs PSV STAR +

PRIMERA C

15:30 Puerto Nuevo vs Gral. Lamadrid

15:30 Sp. Italiano vs Real Pilar

PRIMERA D

15:30 Juventud Unida vs El Porvenir

15:30 Cambaceres vs Dep. Paraguayo

15:30 Lugano vs Mercedes

15:30 Central Ballester vs Argentino (R)

15:30 Centro Español vs Muñiz

TORNEO FEDERAL A

16:00 Sansinena (GC) vs Sol de Mayo (V)

16:00 Huracan (LH) vs Ferro (GP)

16:00 Circulo Dep. (O) vs Olimpo

16:00 Juv. Unida (SL) vs Argentino (MM)

16:00 Independiente CH vs Sp. Belgrano (SF)

16:30 Gimnasia (S) vs Sol de America (F)

16:30 Crucero (M) vs Boca Unidos

16:30 Gimnasia (CdU) vs Union (S)

16:30 Villa Mitre (BB) vs Cipolletti

16:45 San Martin (F) vs 9 de Julio (R)

18:30 Sp. Las Parejas vs Defensores (VR)

20:00 Liniers (BB) vs Germinal (R)

20:00 El Linqueño vs Defensores (P)

20:30 Sarmiento (R) vs Central Norte (S)

SUDAMERICANO SUB-17

16:00 Circulo Dep. (O) vs Olimpo

18:30 Brasil vs Chile

21:00 Colombia vs Ecuador

SUPER RUGBY AMERICAS

20:00 Yacaré XV vs. SELKNAM ESPN Extra STAR +

MASTERS 1000 DE MIAMI

23:50 Final Femenina ESPN 2 STAR +

DOMINGO 02 DE ABRIL

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

16:30 Instituto vs. Talleres ESPN Premium

19:00 Colón vs. Atlético Tucumán TNT SPORTS

21:30 Banfield vs. Platense TV PUBLICA

SERIE A

07:20 Bologna vs. Udinese ESPN 2 STAR +

09:50 Spezia vs. Salernitana STAR +

09:50 Monza vs. Lazio ESPN 3 STAR +

12:50 Roma vs. Sampdoria STAR +

15:30 Napoli vs. Milan ESPN 2 STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

07:50 Lille vs. Lorient STAR +

11:55 Monaco vs. Strasbourg ESPN 3 STAR +

15:30 PSG vs. Lyon STAR + / ESPN

LIGA DE ESPAÑA

08:50 Celta de Vigo vs. Almeria ESPN Extra STAR +

11:15 Real Madrid vs. Valladolid DIRECTV SPORTS / 1610

13:30 Villareal vs. Real Sociedad

16:00 Atlético Madrid vs Real Betis DIRECTV SPORTS / 1610

PREMIER LEAGUE

09:50 West Ham vs. Southampton STAR + / ESPN

12:20 Newcastle vs. Manchester United STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:20 Köln vs. Borussia M’gladbach STAR +

12:20 Werder Bremen vs. Hoffenheim STAR +

PRIMERA – NACIONAL

14:40 Deportivo Riestra vs. Independiente TYC SPORTS PLAY

15:30 San Telmo vs. Almagro TYC SPORTS PLAY

16:40 Deportivo Morón vs. Patronato TYC SPORTS PLAY

18:45 Ferro vs. Deportivo Maipú TYC SPORTS PLAY

LIGA NACIONAL

20:00 Atenas vs Oberá BASQUET PASS TV

21:00 Peñarol vs Regatas BASQUET PASS TV

SUPER RUGBY PACIFIC

00:30 Hurricanes vs. Force STAR +

F1 GP – AUSTRALIA

01:00 Carrera STAR +

01:55 Carrera ESPN 2 STAR +

EREDIVISIE

07:00 G. A Eagles vs. Ajax STAR + / ESPN

07:00 NEC vs. PSV ESPN

10:20 Sparta Rotterdam vs. Feyernoord STAR +

SEVEN DE HONG KONG

07:30 Sevens Series ESPN 4 STAR +

SCOTTISH PREMIERSHIP (LIGA DE ESCOCIA)

07:50 Ross Country vs. Celtic FOX SPORTS

MOTO GP ARGENTINA

10:45 Clasificación ESPN 2

LIGA DE GRECIA

12:00 Panathinaikos vs. Volos STAR +

MASTERS 1000 DE MIAMI

14:00 Final ESPN 3

SUPERLIGA DE TURQUÍA

14:20 Fenerbahçe vs Besiktas FOX SPORTS

MLR (MAJOR LEAGUE RUGBY)

17:00 San Diego Legion vs. Old Glory DC DIRECTV SPORTS 2 / 1612

FÚTBOL DE PARAGUAY – TORNEO APERTURA

18:30 Libertad vs. Cerro Porteño TIGO SPORTS

SUDAMERICANO SUB-17

18:30 Venezuela vs. Paraguay

21:00 Bolivia vs. Argentina TYC SPORTS

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 Texas Rangers vs. Philadelphia Phillies ESPN 2 STAR +

SUPER RUGBY AMERICAS

20:00 American Raptors vs. Cobras XV ESPN 3 STAR +