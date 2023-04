Finalmente, el rey Carlos III y la reina consorte, Camilla Parker, iniciaron su gira por Alemania, en la previa de lo que será su histórica coronación. Ante tan importante evento, la esposa del monarca británico aprovechó para poner en marcha algunas estrategias que la posicionen como una verdadera reina.



Camilla Parker es consciente de la importancia de mejorar su imagen positiva frente al público, es por eso que, a través de su vestuario, la reina consorte ha dejado algunas huellas que indican la relevancia de su puesto frente a la Familia Real.





En su última aparición pública, en Hamburgo, Camilla Parker optó por sacar a relucir una invaluable joya histórica que pertenece a la realeza desde hace varias décadas. Se trata de un pequeño broche que fue obsequiado a la reina Victoria por el príncipe Alberto, en el día de su boda. Informa Voces Críticas



Sin dudas, esta ha sido una estrategia magistral por parte de la reina consorte, quien es una de las pocas privilegiadas que, a lo largo de los años, ha podido lucir una pieza semejante. Este tipo de detalles son los que, dentro de la realeza, distinguen a unos integrantes por sobre otros, por lo que Camilla ha sabido utilizar muy bien su rol dentro de la monarquía.

