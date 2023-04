Gerard Piqué se separó el año pasado de Shakira. Desde que confirmaron la ruptura, el mundo puso su atención en ellos, ya que meses antes empezaron a surgir rumores sobre una supuesta infidelidad por parte del ex jugador, y luego se confirmó al poco tiempo tras viralizarse un video de él junto a una joven.

Desde ese momento llovieron las críticas negativas para el ex futbolista en redes sociales, e incluso recibió amenazas. Ahora, por sorpresa, el español estuvo en el vivo de Gerard Romero, su colega en la Kings League, donde hablaron sobre los nuevos proyectos que tiene para esta temporada, y repentinamente empezó a relatar lo mal que la paso en el 2022.

“Mi año pasado, si me hubiera afectado algo, era para tirarse de un barranco”, declaró Gerard Piqué. Cabe mencionar que en las entrevistas que el ex jugador dio luego de escandalosa separación de Shakira jamás la mencionó y evitó hablar de la madre de sus hijos a toda costa, pero ahora decidió romper el silencio.

“Mi ex pareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales, de gente que es fan de ella, no me importa nada, de verdad es sincero”, manifestó el ex de Shakira. Así ratifica que no le importan las críticas, ya que hoy se siente feliz con su novia.

Además, Piqué habló del verso que Shakira le arrojó a Clara Chía Martí en su “Music Sessions 53” con BZRP, designándola como la otra. “Nos dedicamos a tirar el beef este, que luego la otra ya no quiero entrar porque es un tema personal, el tema de tirar el beef es la moda, pero luego no pensamos las consecuencias que puede tener a nivel mental para la persona a quien se la tiramos”, pronunció.

Finalmente, Gerard dio un fuerte mensaje para las personas que se dedican a opinar de la vida amorosa del resto. “Que la gente haga lo que le dé la gana, dejar de molestar, ¿siempre tenemos que dar una opinión?, es como que estamos juzgando a la gente”, expresó.