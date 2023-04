La reina Letizia y el rey Felipe VI supieron construir una sólida familia, desde que decidieron llevar adelante una vida juntos. Sin embargo, existe un delicado tema del que poco se habla en el entorno de la monarquía española y es la verdadera razón por la que los reyes de España optaron por no tener más hijos.



Cuando la reina Letizia se casó con el rey Felipe VI supo desde el primer momento que el monarca deseaba construir una familia muy grande y, aunque la ex periodista no tenía los mismos deseos, sí quería convertirse en mamá. Informa Voces Críticas





De esta manera, primero llegó la princesa Leonor, heredera al trono de España, y más tarde nació la infanta Sofía. Pero, luego del último embarazo de la reina Letizia los médicos le hicieron una delicada advertencia a la esposa de Felipe VI. Como sus dos embarazos habían presentado varias dificultades, se le informó a Letizia que lo mejor era no tener más hijos.



Para el rey Felipe VI fue un golpe duro, debido a que él quería más hijos y lograr construir esa gran familia que tanto soñó pero, obviamente, primero estaba la salud de su esposa Letizia por lo que el matrimonio decidió que la infanta Sofía sería la última de su descendencia.





De hecho, existe una recordada entrevista, luego del nacimiento de Sofía, donde le consultan a Felipe VI y a la reina Letizia si tendrán más hijos, a lo que el rey español responde que, primero, quieren disfrutar de sus dos pequeñas y que, en todo caso, eso se evaluará en el futuro.



Finalmente, la reina Letizia y el rey Felipe VI tomaron en cuenta las recomendaciones de su equipo médico y optaron por no arriesgar la vida de la monarca ni la de su hijo, debido a que otro embarazo hubiera significado el monitoreo constante de ambos y varias complicaciones que también aparecieron en el parto de Leonor y Sofía.