Maluma es uno de los artistas musicales más populares de la industria. Su gran carisma y su notorio atractivo lo han convertido en uno de los cantantes favoritos de las mujeres. Sin embargo, el artista de origen colombiano, también es conocido por su personalidad fuerte y un tanto polémica.



En esta oportunidad, Maluma se atrevió a elogiar a la supermodelo, Kendall Jenner, quien está iniciando una relación con Bad Bunny. En una reciente entrevista, el intérprete de “Hawái”, fue consultado por sus vínculos amorosos y por las mujeres que, aunque no ha podido conquistar, le robaron el corazón.





Ante esto, Maluma respondió que Kendall Jenner es su amor platónico y que para él, ella es una de las mujeres más hermosas del mundo. Muy sorprendido ante las declaraciones de Maluma, el entrevistador le consultó si en algún momento se atrevió a hablarle a la hermana menor de Kim Kardashian. Informa Voces Críticas



El artista latino respondió que no, que de ninguna manera porque él considera que las relaciones deben darse de manera natural y que no es su estilo estar presionando las cosas, por lo que Bad Bunny podría respirar tranquilo, dado que su colega no va a intentar nada, aunque seguramente no le agradó el comentario del colombiano.





Para cerrar el tema, Maluma aclaró que, de todas formas, no está en la búsqueda del amor y, mucho menos, dentro del universo de las celebridades. Según su experiencia, no tuvo suerte cuando intentó llevar adelante un vínculo con una mujer que fuera tan conocida como él, porque la gran exposición dificulta sus relaciones.