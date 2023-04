Jennifer López y Ben Affleck son considerados una de las mejores parejas de Hollywood y también por ser increíbles actores, tienen a todos sus fans enloquecidos con cada aparición o información que hacen.

Ahora se conoció que Ben Affleck se encuentra lleno de trabajos ya que está atravesando una dura etapa con motivo de su trabajo en la promoción de AIR: la historia detrás del logo, en donde tiene una colaboración con Michael Jordan y Nike.

“If you’re really lucky in life, you’ll have a friend like Matt Damon,” praises Ben Affleck of his longtime best friend and Air movie collaborator. “I love him and it’s the biggest joy of my professional life to work with him.” pic.twitter.com/3L7vPswY2o

— Chris Gardner (@chrissgardner) March 28, 2023