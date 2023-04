Al parecer las críticas de sus looks que imitaban a Kate Middleton y la reina Máxima de Holanda, llegó a los oídos de Letizia Ortíz y buscó reaparecer en público demostrando que ella es la que manda en la moda.

La reina de España apareció con un look todo naranja, de la famosa y extravagante marca Zara, el look ya lo usó en otras dos oportunidades pero es tan elegante que lo volvió a elegir y demostró que repitiendo ropa sigue viéndose como la número uno de la moda.

Pues, mucho se dijo de los looks de Letizia, ya que según varios medios, la esposa de Felipe VI quedó atrás ante los oufits de Kate Middleton y Máxima de Holanda, quienes se jugaron y encabezan el top de las royals con mejor presencia y looks.

Pero Letizia no quiso que esto pasara, ya que durante años fue ella la reina con glamour y looks jugados de toda Europa, no soporta que su era terminó, pero ahora apareció con un look que cautivó a todos y demostró su buen gusto en los colores.

El look que eligió Letizia para reaparecer en público es uno que había usado en el 2021 pero es uno de los más icónicos que tiene y le dio la oportunidad de brillar nuevamente, es una bluza y un pantalón suelto, logró llamar la atención de todos, tal y como ella quería, informa Voces Críticas.

Letizia buscó aplastar a Kate Middleton y a Máxima de Holanda repitiendo un look que cuando lo usó por primera vez fue furor e intentó hacer lo mismo para colocarse nuevamente como la reina de la moda.