Dani Alves está pasando un terrible situación en la cárcel y cada día empeora más, ahora que se supo que Joana Sanz se desvinculó de él, se siento muy solo, varios amigos fueron a verlo a la prisión, entre ellos Piqué, se refirió al caso.

Piqué y Dani Alves fueron compañeros de equipo y ahora se conoció que el ex de Shakira rompió el silencio en una entrevista, “ Es un caso muy complicado. Yo lo consigo personalmente y le tengo mucho cariño, toda esta situación sobre lo que está pasando con él es algo muy serio y difícil, solo quiero que la justicia haga su trabajo”, dijo el padre de Milán y Sasha.

“Hasta que no vea pruebas y se diga que lo ha hecho, voy a seguir esperando, lo más fácil decir hoy en día es que es culpable y que reciba la pena que sea”, continuo diciendo Piqué en la entrevista, también recordó momentos en lo que compartió con Dani Alves.

Dani Alves pasa sus peores momentos en la prisión hasta que la justicia logré juntar todas las pruebas posibles para dar una sentencia justa, el jugador le escribió una carta a Joana Sanz para tratar de arreglar las cosas.

“Mí querida Joana, fueron casi ocho años de mucho amor, respeto y cariño, en particular los últimos años lo disfruté mucho, tú y mis hijos, son lo mejor que me pasó en la vida”, escribió Dani Alves para la modelo quien había afirmado que ya no estaba más a su lado, informa Voces Críticas.