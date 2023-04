Aitana últimamente está nuevamente en medio de las polémicas por sus dichos en la entrevista a la que fue invitada. Pero eso no sería todo, ya que también por su nuevo tema “Los ángeles”, donde muchos afirman que estaría dirigido a Sebastián Yatra.

La joven de 23 años ha sido involucrada amorosamente en varias oportunidades con varios artistas o del medio espectáculo. Y uno de los fuertes rumores fue con el cantante colombiano, luego de que se filtraran una serie de fotos de ambos besándose en diferentes escenarios. Pero cuando fueron consultados evitaron responder las preguntas relacionadas, dejando a todos expectantes.

Si bien, la espera terminó porque la española ex Operación Triunfo dio detalles de su nueva canción en el exitoso programa de Pablo Motos. Con su presencia en el estudio de grabación, confesó que sería un poco del adelanto de su álbum “Alpha”. Pero no fue lo único, sino que el conductor fue por más para revelar su supuesto romance con Yatra.

En un momento, hablaron sobre que la joven no es de salir mucho, pero cuando lo hace utiliza mascarillas. Si bien, admitió que admira encontrarse con sus fans y conversar de sus éxitos. Y en ese momento, el entrevistador se atrevió a consultarle si hizo lo mismo con el ex de Tini, a lo que respondió avergonzada: “Yo no quería sacar eso”.

En ese instante ella no respondió y se refirió a su colega como un “amigo”. Pero confesó que cada vez que sale con amigos, le gusta también compartir con otra gente. Además, le parece muy aburrido estar en un reservado, pero desde los mismos establecimientos que la cuidan no la dejan estar en la pista. Y expresó: “A mí me gusta estar rodeada de gente, conocer gente nueva”.

Pablo Motos incomoda a Aitana al nombrarle a “Sebastián Yatra” en su programa. Fuente: (El Hormiguero). pic.twitter.com/8umbZXfaF0 — Show España (@ShowEspana) March 30, 2023

Ante su respuesta, Anita supo evadir perfectamente lo que el conductor español Pablo Motos buscaba. Hasta ahora, no se desmintió, pero tampoco se aceptó sobre el romance con Sebastián Yatra. De todas formas, veremos cuánto duran sin revelar sobre los hechos ocurridos.