Tras la ruptura de Shakira y Gerard Piqué, se conoció que la colombiana había tomado la decisión de mudarse a Miami con sus hijos, Milán y Sasha, ya que quería dejar su vida de Barcelona atrás y comenzar una nueva etapa.

Para eso, la intérprete de ‘Monotonía’ primero tenía que llegar a un acuerdo con el ex jugador del Barcelona, quien accedió a un acuerdo que le otorgaba la custodia a la colombiana y le permitía trasladarse a Estados Unidos con los menores.

Incluso, el viaje de Shakira estaba planeado para el mes de enero pasado, con el objetivo de que Milán y Sasha comenzaran las clases en ese país. Sin embargo, esto no sucedió por diferentes inconvenientes que atravesó la artista con la salud de su padre y debió postergar la mudanza.

Ahora, se conoció que la barranquillera habría tomado la decisión de marcharse con sus hijos a Miami en los próximos días, pero desde el entorno de Gerard Piqué aseguran que la colombiana no le comunicó nada al padre de sus hijos, por lo que estaría enfurecido con Shakira.

Lo cierto, es que el ex defensor del Barcelona nada puede hacer para retener a la intérprete de ‘Te Felicito’ de su mudanza, ya que es algo que acordaron y un juez confirmó. Informa Voces Críticas.

Según indicaron los medios españoles, lo que provocó un fuerte enojo en Piqué fue que la cantante y compositora colombiana tomó la decisión de marcharse repentinamente sin conversarlo con él, por lo que fue una noticia que lo tomó por sorprensa.

Además, el ex futbolista no estaría para nada de acuerdo en que interrumpa la cursada de Milán y Sasha cuando quedaba poco para que entraran en vacaciones. Ahora, habrá que esperar a ver cómo reacciona Shakira a este nuevo escándalo con su ex.