Una vez más el nombre de la familia real británica es protagonista de chismes y rumores por parte de medios de la prensa y de las redes sociales, en esta ocasión no son las polémicas declaraciones del príncipe Harry con su hermano y su entorno, hoy hablaremos la verdad del porque Camila Parker quería evitar a toda costa que Kate se casara con el príncipe Guillermo, y lo que develaremos dejará a todos con la boca abierta.

Es bien sabido que Kate Middleton y el príncipe Guillermo están viviendo unas semanas de horror, y eso es debido por los fuertes rumores que se han destellado por el engaño de su esposo con su mejor amiga. A raíz de esto, es que se han descubierto algunos secretos que Camila Parker quería evitar que saliera a la luz y que tienen que ver con la duquesa de Gales.

Se dice que cuando la reina Consorte conoció a Kate Middleton desde un principio no le agradó, quizás como madre veía algo en ella que no le parecía bien, pero la reina con malicia empezó a indagar la vida de quien en ese entonces era la prometida de su hijastro mayor, descubriendo que ella no era la mujer que aparentaba ser, por lo que quiso en varias ocasiones interrumpir esa relación, pero sin ningún resultado. Informa Voces Críticas

Camila Parker por más que intentó no logró separar a la pareja, y consiguieron casarse en el 2011, organizando una boda por todo lo alto ya que se casaba el primogénito del rey Carlos y quería botar la casa por la ventana. A todas esta, la consorte ya sabía algunos secretos de la ex duquesa de Cambridge que la hacían indigna para formar parte de la familia real.

No es un secreto que el príncipe Guillermo es considerado como un hombre mujeriego y en una ocasión cuando aun no se había casado con Kate, él se fue de viaje con sus amigos y mujeres, por lo que la duquesa decidió terminar su romance, aunque expertos aseguran que Camila Parker fue quien instigó al príncipe a que dejara botada a Kate en aquel momento.

Ante la escapada misteriosa de Guillermo, Kate devastada por la actitud de su novio salió a divertirse con sus amigas, pero ya Camila sabía lo fiestera que era la prometida de su hijastro por lo que la vio como mala influencia para los hijos del rey Carlos. Pero el amor de los duques superó las intenciones de la consorte y ahora llevan más de 20 años de casados, sin embargo, Kate está más que segura que en este nuevo problema que afecta su matrimonio está la mano peluda de la madrastra de su esposo.