Carlos III fue a un viaje para reforzar los vínculos con Alemania y llevó a cabo numerosas actividades, en las que se destacó mucho su desempeño como rey y junto a su pilar, su esposa , la reina Camila Parker.

En un acto de reconciliación, el rey Carlos acompañó al presidente de Alemania y al primer alcalde en un noble acto que se llevó a cabo en la iglesia de San Nicolás, esto para conmemorar y recordar a las 37.000 víctimas que murieron en los bombardeos sobre la ciudad en el año 1943.

