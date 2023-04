En la gran disputa entre Shakira y Gerard Piqué los otros importantes protagonistas de la historia son sus dos pequeños hijos, Sasha y Milán. Los primogénitos de la ex pareja siempre han estado bajo el resguardo de sus padres pese a lo complicado de la situación, sobre todo teniendo en cuenta la persecución de la prensa.



Sin embargo, aunque Sasha y Milán comparten tiempo con ambos, lo cierto es que en sus apariciones públicas se ha notado que, entre Shakira y Gerard Piqué, los niños tienen a un favorito. Diferentes gestos y actitudes han permitido observar que la relación con su madre es mucho más estrecha que con la del ex futbolista.





Cuando se trata de Shakira, Sasha y Milán, suelen mostrarse sumamente cariñosos y felices. En cambio, cuando pasan tiempo con el ex futbolista profesional, Piqué, los pequeños tienen una actitud más seria y distante. De hecho, el periodista Jordi Martín aseguró que los pequeños se percataron al instante de la situación de conflicto en su hogar. Informa Voces Críticas



Según el reportero español, cuando se filtraron las fotos de Piqué junto a Clara Chía Martí, Shakira y sus hijos salieron a pasear y fue en ese momento donde se captó la tristeza de Sasha y Milán. A partir de ahí, los pequeños optaron por estar más cerca de su madre, teniendo en cuenta que ella se veía muy afectada.





Además, el periodista aseguró que Sasha y Milán le dejaron en claro a Gerard Piqué que ellos no quieren conocer a Clara Chía Martí, algo que generó cierta tranquilidad en Shakira, quien aún no está lista para que sus hijos comiencen a tener un vínculo cercano con la tercera en discordia entre ella y su ex pareja.