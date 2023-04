Diego Martínez se convirtió en el principal candidato a sentarse en el Boca Juniors tras la dura salida de Hugo Ibarra y la negativa de Gerardo Martino ante la propuesta de Juan Román Riquelme. Tras la victoria del Matador ante Lanús, el estratega respondió respuestas sobre la chance de dirigir al Xeneize.

“No tuve ninguna comunicación por parte de la institución (Boca), ni tampoco se han comunicado con el club. Es lógico por la buena relación entre las instituciones. Me genera orgullo y satisfacción como cuerpo técnico, porque todos sabemos lo que significa Boca”, comenzó el técnico del Matador.

Luego, agregó: “Hace siete años me fui de Boca, me formé como entrenador, como futbolista y hoy me encuentro en Tigre, después de pasar por todas las categorías del fútbol argentino, y tratando de hacer mi camino”.

“Me siento muy feliz en Tigre. Nos sentimos muy valorados por la institución, por toda la gente que trabaja, sentimos el cariño de la gente también, que es muy importante. Pero lo más importante es que sentimos el respeto de lo mejor que tiene esto, que son los futbolistas. Si esa posibilidad existe, si hay interés nos sentaremos a charlar para definir lo mejor”, finalizó Martínez.