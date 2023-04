El micro-ciclo estaba terminado y solo faltaba la decisión final: el despido de Graham Potter como técnico del Chelsea.

La derrota en Stamford Bridge ante Aston Villa le puso punto final. Enzo Fernández se quedó sin entrenador a pocos días de los cuartos de final de la Champions League.

El conjunto de Londres lo hizo oficial y lo comunicó en sus redes sociales: “El Chelsea FC anunció que Graham Potter ha dejado el club. Graham ha aceptado colaborar con el Club para facilitar una transición fluida”.

En 10 días deberá enfrentarse por la Orejona al Real Madrid, el campeón defensor que ya se cargó al Liverpool de Klopp.

¿El sucesor? Todo parece indicar Julian Nagelsmann estará poco tiempo desocupado (lo despidieron en Múnich) porque es el principal candidato para tomar el banquillo Blue.

El alemán es el favorito en Chelsea, pero también está en carpeta un compatriota: Mauricio Pochettino, argentino con pasado en Tottenham.



