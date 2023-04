Hace unos meses específicamente en el mes de enero de este año, los seguidores de la hermosa modelo Nadia Ferreira quedaron asombrados al saber que se casaba con el famoso cantante Marc Anthony, celebración que organizaron en una hermosa celebración en Miami con miles de invitados conocidos de la pareja que disfrutaron del gran festejo entre la reputada pareja.

Poco tiempo después Nadia Ferreira junto a su esposo anunciaban a través de sus redes sociales la llegada de su primer hijo, noticia que dejó sin palabras al mundo entero ya que la modelo supo ocultar muy bien su embarazo hasta que pudo hacer público la noticia, por lo que el artista ha estado muy pendiente de su esposa, cuidándola y brindándoles lo mejor a ambos.

Desde el primer momento que su supo de la relación de la ex Miss Universo con el cantante puertorriqueño la audiencia se mostró en contra debido a la diferencia de edad que existe entre ellos, vale recordar que ella tiene 23 y él 54 años.

Pero más allá de la diferencia de años que se lleva Nadia con su esposo, surgieron nuevos detalles sobre su relación y es que la modelo debe enfrentarse diariamente a varias restricciones por parte de su pareja que la tienen hostigada. Una de las prohibiciones que le indicó el cantante a su esposa es que no puede practicar Sky, siendo uno de sus deportes favoritos, pero por su avanzado estado de gestación deberá de dejar pausado.

Otra de las prohibiciones que tiene Nadia Ferreira y la cual sea la que quizás le ha incomodado es que no puede viajar más en el jet privado junto a su esposo para acompañarlo en las giras que está realizando, esto se debe a que ya está cerca de dar a la luz y es mejor por el bien de su bebé que esté en reposo por recomendación de sus doctores. Cambios que Marc intenta controlar a su esposa, pero al parecer podrían ser algunas de las actitudes que más le molestarían a la hermosa modelo.

Se dice que Marc Anthony es un hombre controlador, al menos así lo dejó claro Jennifer López en su libro True Love “Era uno de esos momentos en los que estás asustado y no sabes qué hacer. Mire a Benny y a mi madre, y dice: No puedo seguir con Marc y me puse a llorar”.