La gran polémica que envuelve a Iñaki Urdangarin no cesa, de hecho, cada día se hace más grande. Pues parece ser que el hombre tiene ganas de divertirse junto a Ainhoa Armentia y no de la manera más sana. Esta semana arremetió contra la reina emérita Sofía y Felipe VI no puede creerlo.

Meses atrás se lo vio disfrutando de un establecimiento al que solo la Familia Real asistía, pues se fue de vacaciones y aprovechó para esquiar con su novia, Ainhoa Armentia, en la casa de Baqueira Beret. Ahora, nuevamente se lo ha visto desafiando a la realeza española.

Pues el hombre se encuentra en Palma de Mallorca, lugar sagrado para la Familia Real. La feliz pareja se ha instalado en el lugar para disfrutar de la Semana Santa, pero no se percataron que la reina emérita Sofía también había bajado de su avión en el lugar. ¿O en realidad sí lo hicieron y solo quieren burlarse de ella?

El ex marido de la infanta Cristina da mucho de qué hablar, pues el hombre parece estar tomando el dinero de la pensión que la infanta y el rey emérito Juan Carlos I le pagan para disfrutar de los mejores lujos de Palma. En esta ocasión, se estableció en un carísimo hotel del lugar. De hecho, se encuentra muy cerca de Marivent, lugar donde se encuentra Sofía.

Este lugar es actualmente uno de los más requeridos por las personas solo con bolsillos poderosos y un gran estatus social, pues goza de los servicios más exclusivos de la zona. Se ubica en la zona de Ses Illetes y su oferta gastronómica da que hablar. Además, parece que Urdangarin quiere vivir de constantes deja vus, pues se lo vio cenando junto a Armentia en el Club Naútico, lugar significativo para la infanta Cristina, informa Voces Críticas.