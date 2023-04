Jaime Marichalar es un hombre al que le gusta la extravagancia, pero también prefiere mantener su vida totalmente privada. El ex marido de la infanta Elena cumple 60 años el próximo 7 de abril. Además, celebra sus 30 años como personaje público.

En España su vida no es para nada simple, pues desde el anuncio de compromiso con la infanta Elena, hija de Juan Carlos I y Sofía, el hombre ha conseguido obtener una fama que no le resulta del todo cómoda. Antes de pertenecer a la realeza, Jaime era economista, lucía bastante sutil y no salía de lo establecido como ‘normal’.

Sin embargo, en 1998 el ex duque comenzó a ser un gran punto para las cámaras, pues empezó a moldear los gustos de su mujer introduciéndola a la moda francesa: Chanel, Dior y Lacroix. Él por su parte, fue cambiando su estilo a uno más refinado y afrancesado que luego tuvo un gran impacto en la sociedad. No fue hasta su divorcio que se dedicó de lleno a la moda.

Pues los hombres que tenían cierta clase social o querían aparentarla lo imitaban a él y a sus piezas al “estilo Marichalar”. Entre estas piezas se podían encontrar pantalones de colores impactantes, como lo son el salmón o el rojo, pulseras de muñeca, las pashminas y los trajes de raya diplomática combinados con comidas a rayas horizontales.

Los bolsos de la firma Vuitton también pisan fuerte en su estilo, pues el ex duque comenzó con la moda sin género mucho antes de que se volviera una tendencia, llevando piezas como los abanicos, los abrigos con detalles de piel de Nelsy Chelala y las estolas.

Marisa de Borbón habló sobre él y dijo: “Jaime tiene un gusto exquisito. Sabe cómo mezclar colores, géneros y estampados. No por nada lleva 25 años siendo consejero de Dior, el buque insignia de LVMH”. Actualmente tiene su propia tienda “Unützer” y es de las boutiques más importantes de Múnich, informa Voces Críticas.