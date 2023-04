Hace unas semanas se publicó una información donde el rey Carlos ofendió y humilló a Kate Middleton al otorgarle un importante cargo dentro del palacio al esposo de la supuesta amante del príncipe Guillermo, ante este feo desaire que le hiciera su suegro y abuelo de sus hijos, la duquesa planea una macabra jugada que lo opacará en su coronación y todos los focos de las cámaras se fijarán en ella.

No es secreto para nadie que kate Middleton además de ser una mujer hermosa físicamente, es elegante y todo lo que luce se vuelve rápidamente tendencia, es por ello, que para la tan esperada coronación del rey Carlos, la duquesa ya tiene el vestido con el que se va a llevar el día por completo, vale recordar que durante años la recordada princesa Diana opacó al heredero al trono mientras fue la princesa de Gales, y todo indica que es el turno de la esposa del príncipe Guillermo.

Es preciso mencionar que los últimos días han sido bastante turbios para la pareja real, ya que no solo se ha desvelado públicamente la infidelidad del primogénito del rey Carlos y Lady Di con la socialité Rose Hanbury y hasta se dice que hasta tienen una hija secreta, ahora se suma que los reyes de Inglaterra estaban enterados de la existencia de Rose, lo que ha ofendido completamente a la duquesa y no conforme con esto le extendieron la invitación a la ex modelo para que asista al evento más esperado por la familia real.

Ante todas estas humillaciones que Kate Middleton ha sufrido se ha dado a conocer que se vengará primero de Camila Parker al usar ese día una de las tiaras preferidas de Lady DI la Lover´S Knot denominada Cambridge Lover, ya que desea tener presente a su suegra ese día, desatando de esta manera la rabia de la reina consorte.

Ahora se sabe que la intención de Kate Middleton es llevarse todas las miradas, aún sabiendo que uno de los protocolos es lucir regia y formar sin brillar demasiado para no quitar la atención del verdadero protagonista que es el rey Carlos, cosa que está a punto de hacer.

Dicen algunos expertos que para la coronación Kate Middleton podría evitar los tonos vibrantes y lucir una prenda clásica, ya que se sabe que el soberano está molesto de que su nuera sea el tema de conversación en uno de los días más significativos para él. De momento no se ha confirmado cuál será el look oficial de la duquesa, lo que sí es cierto que vaya vestida de cualquier manera, siempre brillará ya que su personalidad, elegancia y belleza dejan por el suelo a la personalidad y estilismo de la misma Camila.