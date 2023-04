Kate Middleton ha transcurrido por los peores días de su vida tras darse a conocer las infidelidades del príncipe Guillermo. Y ante lo ocurrido, también se puso en su contra a Camilla Parker quien ya le habría dado la “bendición” a la nueva relación del heredero al trono.

Dentro de la Familia Real británica la tensión es cada vez más grande, donde la princesa de Gales está furiosa por los actos de la reina consorte. Si bien, esto no sorprendió a los allegados de la esposa del rey Carlos III, ya que nunca vio a Middleton con buenos ojos. Sumado a que previamente a su relación, siempre se opuso para que estuvieran juntos.

Pero lo que menos se esperaba Parker, es que la madre del príncipe George le haría frente e iría en contra de una decisión que le habrían impuesto. Esta misma se trataría de que cualquier miembro de la corona tiene prohibido acercarse a los seguidores que están a las afueras del Palacio.

De esta forma, la esposa del príncipe Guillermo buscará mezclarse entre el pueblo inglés y así opacar a la mujer de Carlos III. Con esto, también buscará conseguir más adeptos y así ser una de las más queridas. Sin lugar a dudas, le sacará el protagonismo de cara a lo que será la coronación que se llevará a cabo el 6 de mayo.

Pero eso no sería todo, la princesa no va a darle el gusto a la soberana, por lo que no querrá divorciarse. Tal como siempre se la ha destacado como una mujer fuerte, donde no se separará de su esposo por una infidelidad. Y ante eso, ha decidido idear un plan para que la amante y preferida de Parker no se acerce al primogénito de la Realeza.

En cuanto a esto, veremos cómo continuarán las relaciones entre Kate Middleton y Camilla Parker. Además, se desconoce si el rey Carlos III intervendrá para que hagan las paces y, así, llegar tranquilo a la coronación junto a su esposa.