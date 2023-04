Bien sabemos que la reina Letizia nunca fue bien vista en la familia real española y con los años quedó demostrada la verdadera relación que existe entre nuera y suegra, ya que a la vista está que entre ambas no existe ninguna complicidad, menos después de lo ocurrido en el año 2018 en la Misa de Pascua, fecha que marcó un antes y un después en la monarquía.

A raíz de varios encontronazos son muchos los rumores y las especulaciones que surgen constantemente en los diferentes medios españoles y redes sociales sobre la mala relación que existe entre la reina Letizia y la madre del rey Felipe, a pesar que en muchas ocasiones ambas intentaron disimular ante la prensa que ya habían dejado atrás las rencillas, la realidad en verdad es otra.

A tan solo unos días de una de las fechas más importantes y tradicionales que la familia real espera con ansias, la decisión de la reina consorte con relación a la presencia de su familia en la Misa de Pascua en Mallorca deja al descubierto que su último deseo es repetir de nuevo lo que pasó hace cuatro años cuando ambas protagonizaron un fuerte encontronazo que las llevó a estar bajo las miradas de todos. Informa Voces Críticas

Resulta que una revista muy famosa en España, informa que por cuarto año consecutivo la familia del Rey Felipe no estará presente en la Catedral de Palma para festejar la Misa de Pascua, ausencia que coincide tras lo ocurrido en el 2018, cuando la reina Letizia le hizo tremendo feo a su suegra cuando ésta quería fotografiarse con su nieta mayor, ridiculizándola delante de todo el mundo y dejando expuesta que ella no olvida lo despreciada que fue cuando inició su romance con el padre de sus hijas.

Cabe destacar que aún sin la presencia de la reina Letizia en la Misa de Pascuas, doña Sofía si continuará con la tradición, sin embargo, no cabe duda que lamentará el no poder estar al lado de sus nietas adoradas, por culpa de la ex periodista quien no quiere saber nada de su suegra a pesar de los intentos de su esposo por llevar la paz.

Por lo que, en este año y lejos de Doña Sofía la reina Letizia espera ansiosa la llegada de la princesa Leonor quien vendrá a España aprovechando estos días de asueto, aunque por ahora se desconocen los planes de la familia ya que no estarán presentes en Mallorca.