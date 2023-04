Desde hace muchos años conocemos que la reina Letizia nunca ha logrado compaginar con la familia del rey Felipe ni siquiera con la misma Doña Sofía quien a pesar de no estar envuelta en escándalo como lo ha estado el rey emérito, la consorte la detesta por la manera en que la trató recién llegada a Zarzuela.

Por lo que parece los años no han logrado que la reina Letizia ablande su corazón, y se ha enfocado en castigar severamente a su suegra es por ello que ha estado planeando que su familia no la visite. Sin embargo, no contaba con la traición de su esposo quien ha planeado una escapada secreta por las tierras donde se hospedaba su madre.

Se pensaba que la suegra de la consorte pasaría las vacaciones de Semana Santa en compañía solo de su hermana, Irene de Grecia, esto se debía a que ningún hijo había organizado un viaje hasta Palma de Mallorca para visitar a doña Sofía. Informa Voces Críticas

La reina Letizia sabía que la princesa Leonor tenía el privilegio de disfrutar de unos días de descanso ofrecidas por su centro educativo, por lo que la actual monarca temía que en esa duración su primogénita fuera a visitar a su abuela tras seis largos meses sin verla. Para ocupar el tiempo de la heredera, la soberana preparó varios eventos especiales en los que su hija mayor debía estar presente sin ninguna excusa.

Sin embargo, la reina Letizia no ha podido organizar todas las ocupaciones del palacio real, por lo que Felipe VI nos ha sorprendido con su corta visita a Palma, donde aprovechó la oportunidad de visitar a su adorada madre, Doña Sofía.

Cosa que, sin duda no le agradó en gran manera a la reina Letizia no por haber ido a visitar a Doña Sofía, sino por no haberle notificado que iría hasta allá, bien sabemos que la consorte es una mujer controladora y cada paso que da su familia ella debe estar al tanto, por ello, al no saber que el rey en esa ocasión visitó a su madre se enojó por su secreto, por eso optó a alejarse de su suegra en esta semana Santa.