La reina Máxima de Holanda impuso una nueva moda a la que se ajusta perfecta a su edad y dejó en visto que toma muy en serio todo, pero la reina Letizia es totalmente opuesta y le molesta esos estilos de señora.

Letizia, reina de España, le gusta más los looks más llamativos y provocativos, ya que fue vista usando vestidos que dejan ver ciertas partes de su cuerpo, algo que la reina Máxima de Holanda no se atreve y va más por los estilos monocromáticos.

Máxima sorprendió a todos en sus últimas apariciones con sus looks similares a la reina Isabel II, quien también usaba esos estilos muy elegantes, sofisticados y serios, dignos de toda una reina y a lo que Letizia no le gusta mucho usar.

Letizia está preocupada por las críticas que recibe por sus jugados looks, pero ella quiere amoldarse a los tiempos de ahora y no quedarse en el pasado, sino renovarse cada día, pero en España no están de acuerdo con ciertas cosas, hasta pusieron de ejemplo los looks de la reina de Países Bajos.

Las críticas hacia Letizia favorecen aún más a Máxima de Holanda quien se posiciona con un ejemplo de vestimenta de la realeza, dejando molesta a Letizia que hasta el momento no ha logrado eso, sino críticas, informa Voces Críticas.